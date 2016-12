'Ze konden moeilijk alleen Johan zeggen, er waren er twee'

Maar opeens was het voorbij. Neeskens noemt het verlies van zijn oud-ploeggenoot 'een klap'. ,,Een dieptepunt. Maar allereerst natuurlijk voor zijn naaste familie'', zegt hij. ,,Daarna voor het Nederlandse en internationale voetbal. Het is simpel: Johan Cruijff is de allerbeste voetballer die wij in Nederland ooit hebben gehad.



,,Ik kom, zoals gezegd, dus in alle uithoeken van de wereld met WorldCoaches. In Peru op 3400 meter hoogte, in de ijle lucht. Daar beginnen ze over 1974, over Cruijff, over Oranje. Natuurlijk maakt dat je trots, ik heb er ook deel van uitgemaakt. Dan staan ze helemaal aan de andere kant van de wereld plotseling voor je met een foto van meer dan veertig jaar oud. Of je er een handtekening op wilt zetten. Op een foto die ik nog nooit heb gezien. Dat is mooi, hoor. Maar ze beginnen vrijwel altijd meteen over Johan Cruijff.''



Omgedoopt

De 65-jarige Neeskens werd in Barcelona, waar hij in 141 competitiewedstrijden 32 doelpunten maakte, omgedoopt tot Johan de Tweede. Net als Cruijff was hij van Ajax naar Camp Nou verhuisd. ,,Johan Segundo, ach. Die naam. Dat deden de Catalanen vooral om het makkelijk te maken. Ze konden moeilijk alleen Johan zeggen, want er waren er twee.''



De vele verzoeken om een biografie te schrijven, legde hij steevast naast zich neer. Daar heeft de bij RCH in Heemstede opgegroeide Neeskens nooit trek in gehad. Er zijn wel plannen voor een uitgebreid fotoboek. ,,Daar denken we over na'', zegt hij. ,,Omdat er zoveel prachtige foto's zijn gemaakt in al die jaren. En daar horen verhalen bij. Maar een biografie, daar begin ik niet aan.''



Neeskens wist uiteraard al dat de generatie die in 1974 bijna de wereldtitel veroverde, veel indruk had gemaakt. Maar al het eerbetoon aan Cruijff maakte dat nogmaals duidelijk. ,,Toch denk ik niet dat de waardering in het buitenland groter was dan in eigen land'', zegt hij. ,,Ook in Nederland was de waardering enorm.



,,De mensen beginnen tegen mij altijd weer over die strafschop tegen West-Duitsland. Of de wedstrijd tegen Brazilië, waarin Cruijff en ik scoorden. Leuk toch? Het Nederlands voetbal heeft nu even te maken met een mindere periode. Zo werkt het. Na Cruijff kwam Van Basten, later kwam Bergkamp. Voor zo'n klein land hebben we altijd ongelooflijk goede spelers voortgebracht. Maar de allerbeste was Johan Cruijff, zonder enige twijfel.''