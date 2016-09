Zenith levert geen klapper op

Opmerkelijk genoeg leverde de veiling van London, het springpaard van Gerco Schröder, twee jaar geleden bij een veiling nog 8,6 miljoen euro op. Het dier was op dat moment van dezelfde leeftijd als Zenith: twaalf jaar, een ideale leeftijd voor een wedstrijdpaard. En dressuurpaard Totilas werd in 2010 verkocht voor een bedrag van naar verluidt 15 miljoen euro.



Wellicht is het karakter van Zenith een factor in de beperkte animo van kopers. Het dier staat bekend als 'heet'. De ruin is hoog sensitief en extreem gevoelig voor spanning. Daardoor kostte het Dubbeldam een jaar geleden bij de EK in Aken de grootste moeite om Zenith het drukke stadion in te krijgen, al werd de combinatie uiteindelijk kampioen. Een jaar daarvoor bij de WK kwam die karaktereigenschap van zijn paard juist goed van pas: volgens traditie wisselen de eerste vier uit het tussenklassement voor de finale van dier, concurrenten wisten niet wat ze meemaakten.



Een sensitief paard heeft als voordeel dat het beschikt over veel 'elektriciteit'. Zenith rea­geert uiterst snel en is explosief, wat bij springen heel handig is. Maar uiteindelijk draait het om de combinatie met de ruiter, niet iedereen kan met een sensibel paard omgaan. Dubbeldam staat bekend als een van de beste ruiters ter wereld.