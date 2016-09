Zet die woede opzij, beste Tukkers

De crux van de prachtige film 'Het laatste jaar van FC Twente' zit hem ongeveer halverwege. Daar vraagt supporter Erik Dijkstra zich hardop af wat 'de club' nou eigenlijk is, of aan wie we 'de club' precies moeten toeschrijven. Trainer René Hake is stellig, rijdend in zijn auto, turend in het oneindige Twentse donker: de club is van de supporters. ,,Van de mensen die altijd onvoorwaardelijk achter de club blijven staan.''



Je hoort dat wel vaker, bij zo ongeveer elke volkse voetbalclub in de wereld. Zelf heb ik het ook geregeld geroepen, dronken en verdrietig over wéér een degradatie, of over wéér een dreigend faillissement. ,,De club is van ons!,'' zeiden we dan. ,,Niet van die klootzakken en passanten! Wij zijn de club! De supporters!''



Het vervelende is alleen dat het onzin is. 'De club' is slechts in overdrachtelijke zin van de supporters, en dan nog: hooguit ten dele. De club is net zo goed van de spits en van de voorzitter. Van de koffiejuffrouw, de sponsor, de burgemeester en de trainer. Je kunt hooguit zeggen dat iedereen een beetje deelgenoot is, en de één wat meer dan de ander. Dat voelt als oneerlijk misschien, maar onlogisch is het nu ook weer niet. De spits schiet een bal op de paal. De directeur maakt de jaarrekening. De supporter roept op de tribune dat het kut met peren is.