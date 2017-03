Zieltjes winnen bij de jeugd

Auto's zijn sneller

Het was te verwachten, met de bredere banden, vleugels en meer downforce. De Formule 1-auto's zijn anno 2017 ook écht sneller dan in de vorige jaren. De snelste testtijd van 2016 op het Circuit de Catalunya ging er woensdag met dik twee seconden aan. Valtteri Bottas tekende zelfs voor een officieus laprecord en Lewis Hamilton klaagde over blauwe plekken op plaatsen waarvan hij niet eens wist dat hij ze daar kon hebben. ,,Mwah'', relativeerde Verstappen meteen. ,,Dat komt vooral omdat er tijdens een test allerlei test­onderdelen in de auto in de weg zitten. Nekklachten? Ja, die had ik wel. Maar hoe hard je ook traint 's winters en hoe snel een auto ook is, van je nek heb je altijd last als je weer in de wagen stapt.''