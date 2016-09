Zivkovic: Dit seizoen ga ik naar boven of niet

Glazen huis

Ten Hag verdiepte zich uitgebreid in het verleden van huurling Zivkovic. ,,Belangrijkste is dat ik een jongen trof die zich heel erg bewust was van wat er in het verleden fout was gegaan. Het zijn voorvallen in het glazen huis van de voetbalwereld. Iedereen keek mee en oordeelde.



,,Als hij er voor openstaat, en dat doet hij, kunnen we mooie stappen gaan maken. Hij moet bijvoorbeeld onverstoorbaarder worden, zich minder aantrekken van de buitenwereld. Ook als hij kansen mist. Spitsen zijn roofdieren. Hij is zó kritisch op zichzelf, dat zit hem soms in de weg. Als je een kans mist, moet je meteen azen op de volgende.''



Zivkovic zegt zich deels te herkennen in het relaas van Ten Hag. ,,Op trainingen, bij bepaalde afwerkoefeningen, wil ik per se scoren. Lukt dat niet, dan raak ik geïrriteerd. Maar of ik te veel rouwmomentjes heb in wedstrijden, weet ik niet. Ik sjok soms terug om een gemiste kans te verwerken, maar alleen als er tijd voor is.''



Gevraagd naar het stempel dat hij na dit seizoen opgeplakt wil krijgen, zegt hij: ,,Dat van een jonge spits, die volwassener is geworden. Als voetballer en als persoon. Ik ben twintig, het is wel een seizoen dat bepaalt of ik de weg naar boven inzet of niet. Ik hou me met de buitenwereld niet bezig, maar ik eis van mezelf dat ik er alles aan doe om een goede spits te worden.''