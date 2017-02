Zlatan eerste United-speler sinds Van Persie die 20 goals maakt

Van Persie scoorde in dat seizoen liefst 30 goals, waarvan 26 in de Premier League. Manchester United werd in dat laatste seizoen onder Sir Alex Ferguson kampioen in de Premier League. De Schotse succesmanager werd opgevolgd door zijn landgenoot David Moyes, maar Manchester United werd in het seizoen 2013/2014 teleurstellend zevende in de Premier League. Wayne Rooney werd dat seizoen clubtopscorer met 19 goals, waarvan 17 in competitieverband.



In het seizoen 2014/2015, het eerste onder Louis van Gaal, eindigde Manchester United op plek 4 in de Premier League. Wayne Rooney was dat seizoen wederom clubtopscorer, maar nu met slechts 14 goals. In het tweede seizoen onder Van Gaal werd de Franse aanwinst Anthony Martial clubtopscorer met 17 goals, waarvan 11 in de Premier League.



Dit seizoen heeft Manchester United met Ibrahimovic dus eindelijk weer een echte topschutter in huis. De Zweed scoorde vorig seizoen nog liefst 50 keer in 51 duels namens Paris Saint-Germain, maar is het scoren in Engeland zeker niet verleerd. Ibrahimovic staat nu op 20 goals in 32 wedstrijden. In de competitie scoorde hij nu 15 keer in 23 duels. De Belg Romelu Lukaku, die gisteren nog vier keer scoorde namens Everton, is met 16 treffers momenteel topscorer in de Engelse competitie.