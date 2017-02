'Zo'n kick, als ik de bal hoog pluk'

In deze zones voelt Zoet zich het meest vogelvrij als keeper. ,,Omdat je hier het vaakst in situaties komt waarbij je puur afhankelijk bent van de interpretatie van scheidsrechters over wel of geen penalty. Ik vind dat ze het nog vaker moeten zien als een spits in een kansloze situatie bewust contact uitlokt met een glijdende doelman. Vroeger kwam ik in deze zones meer dan nu, wilde ik ook het liefst elke bal van de voet van een doorgebroken aanvaller plukken. Nu kan ik ook denken: wachten. Of: hem naar de buitenkant dwingen is al genoeg. Je leert ook inzien: het hoeft 's avonds bij Studio Sport niet over mij te gaan. Beter gaat het over onze spits die de winnende heeft gemaakt.''



Dit is ook de zone waarvandaan een speler als Robben ballen akelig precies in de kruising draait. Hoe een keeper dat beleeft? ,,Het punt is: je kunt niet meteen al vol voor de verre hoek gaan, want Arjen is zo goed, die kan 'm ook in de korte hoek krullen.



Zijn goal vorige week tegen Arsenal: dan kun je als keeper eigenlijk maar het best gewoon applaudisseren.''



7. 'Plus'-gebied

,,Het buitengebied, de zestienmeter-'plus'. Hier wordt het zondag een kwestie van alert zijn bij steekpasses of ballen die achter de verdediging vallen. En hier loop ik een eindje mee op als we met PSV zelf aanvallen. De kunst is om ook geconcentreerd te blijven als je minutenlang helemaal niks te doen krijgt. Constant meebewegen met de bal, dat is een trucje.''



In de jeugd dwaalden zijn gedachten soms af. ,,En bij een 3-0 voorsprong is er nog ruimte voor een lachje naar de bank. Zolang je maar niet zover afdwaalt dat je gaat denken: zo, waar zullen we komende zomer eens op vakantie gaan, haha.''



Wat vindt hij zijn twee concurrenten bij Feyenoord en Ajax? ,,Die voorzetten van ver, waar we het net over hadden, die moet je ook dúrven opzoeken. Dat is wat Brad Jones vaak doet bij Feyenoord. Hij straalt sowieso vertrouwen uit. En van Onana vind ik het wel knap: hij heeft geen capriolen, in toch pas zijn eerste seizoen.''