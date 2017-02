'Zo'n virusinfectie kan iedereen overkomen'

Voor de winterstop begon de ellende voor Havenaar, al had niet iedereen dat meteen in de gaten omdat hij in die periode ook een kuitblessure had. ,,Ik kreeg last van mijn oor. De dokters hier zeiden dat ik beter niet kon spelen en trainen. Dat heb ik toen ook niet meer gedaan. Met medicijnen, die ik in Nederland had gekregen, werd het beter, maar in Japan ging het daarna weer slechter. Ik kreeg ook pijn in mijn kaak en hoorde steeds minder. Het trok naar mijn gezicht, dat was wel schrikken. Gelukkig is het nu voorbij en heb ik geen blijvende schade. Alles is goed hersteld.''



Havenaar heeft een rotperiode achter de rug. ,,Het heeft even geduurd tot het wegging. In het ziekenhuis lag ik de hele tijd in bed aan een infuus met antibiotica. Dan heb je weer tijd nodig om in conditie te komen. Ik heb gewoon pech gehad, want dit kan iedereen overkomen. Ik had vorig jaar toch al de hele tijd pech, want in de eerste helft van het seizoen maakte ik te weinig goals. En dan kwam dit er ook nog bij. Dat was echt stress. Ik hoop dat dit jaar beter wordt.''