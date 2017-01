'Zonder Kramer is er wel meer strijd'

Alleen voor zilver

De Italiaan Fabris was er snel klaar mee om telkens te verliezen en gaf er de brui aan. Shani Davis stopte met allroundschaatsen vanwege Kramers dominantie. En Bøkko gaf ooit halverwege een EK ruiterlijk toe alleen maar voor het zilver te komen. Romme vindt het maar zonde. ,,Bøkko is een zeer complete schaatser. Hij kan, of kon, openen in 9,9 op de 500 meter en onder de dertien minuten rijden op de tien kilometer. Maar je moet hem ook een keer binnenkoppen.



,,Het Noorse schaatsen zou echt een prikkel krijgen van een titel, ze smachten daar naar een nieuwe Johann Olav Koss. Nu is Bøkko daar een C-sporter. Maar ja, hij rijdt wel tegen de Eric Heiden van deze tijd. Hoe houd je jezelf dan gemotiveerd?''



Romme vraagt zich wel af of de concurrentie hard genoeg werkt. ,,Kramer is superstabiel in zijn prestaties, maar zijn absolute topniveau is niet gestegen. Een 6.10 rijden op de vijf kilometer, of 1.46 op de 1500 meter, dat deed hij acht jaar geleden ook al. Er zijn heus meer schaatsers die de fysieke capaciteiten daarvoor hebben. En toch komt er niemand dichterbij.



,,Een paar jaar geleden werden Jan Blokhuijsen en Koen Verweij de allrounders van de toekomst genoemd. Maar die hebben steken laten vallen. Sven overkomt dat nooit."



Of het erg is dat Kramer het meerkampen domineert, weet Romme niet. ,,Was het slecht dat Lance Armstrong de Tour de France zeven keer won? Of heeft hij, ondanks alles, het niveau van de sport opgekrikt? Hordenloper Edwin Moses verloor tien jaar lang geen enkele race. Dat had ook iets moois.



Reuring

,,Het enige dat ik zeker weet is dat het voor de aandacht die een sport krijgt, goed is als er strijd is. Rintje Ritsma tegen Falko Zandstra, later tegen Ids Postma en mijzelf. Koss tegen de Nederlanders. Dat gaf jeu aan het schaatsen, reuring. Die is er nu minder. Ons rest nu niets anders dan

te genieten van een groot kampioen.''