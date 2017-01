Zusjes Williams uitgeschakeld in Auckland

Serena Williams maakte bij het toernooi in Nieuw-Zeeland haar rentree na een maandenlange pauze om te herstellen van een schouderblessure. Tegen Brengle leek er aan het begin niet zoveel aan de hand. Williams verloor in de eerste set, bij een voorsprong van 4-1, liefst vijf games op rij. De tweede set trok ze via een tiebreak nog wel naar zich toe, maar na twee uur en dertien minuten spelen moest Williams zich in de derde set uiteindelijk toch gewonnen geven.



Haar 36-jarige zus Venus, als tweede geplaatst in Auckland, won haar partij in de eerste ronde van de Nieuw-Zeelandse Jade Lewis, maar daarna meldde ze zich af voor haar volgende partij tegen de Japanse Naomi Osaka. Venus Williams, die Lewis met 7-6 (2) 6-2 aan de kant zette, heeft last van een armblessure.



Naast Osaka en Brengle bereikte ook Barbora Strycova de kwartfinales. De als vierde geplaatste Tsjechische was net iets sterker dan haar landgenote Lucie Safarova: 7-5 3-6 7-6 (4). Lauren Davis, die in de eerste ronde te sterk was voor Kiki Bertens, zit na een zege op de Japanse Kurumi Nara (6-3 6-3) ook bij de laatste acht speelsters.