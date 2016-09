3FM stopt met ochtendshow Giel Beelen

Of hij dit jaar stopt of in januari 2017 is nog onduidelijk, maar ingewijden weten: Giel Beelen kruipt binnenkort na ruim twaalf jaar voor het laatst 's ochtends tussen 06.00 en 10.00 uur achter de microfoon voor zijn 3FM-show GIEL. De vaak spraakmakende dj (39), een van de topverdieners bij de publieke omroep, is al sinds 1997 bij het radiostation actief en is nog altijd een van dé boegbeelden daar. Er zijn plannen voor een nieuw programma van de presentator in het weekend.



Beelen schrikt als hij met de vraag wordt geconfronteerd. Wat aarzelend en met een onrustige stem reageert hij. ,,Het klopt dat er veel in beweging is, maar het is nog niet beklonken. Ik sta midden in de keuken en jij wilt al weten wat het eten gaat worden...''



Domien Verschuuren, die nu de avondshow van 3FM doet, is de beoogd opvolger van Beelen. Hij verving onlangs de bekende dj tijdens zijn vakantie. Verschuuren wil zich niet branden aan de kwestie. ,,Daar valt echt nog helemaal niets over te zeggen'', wil hij kwijt.



Eerder riep Verschuuren op KX Radio: 'Giel heeft het gewoon moeilijk in luistercijfers en wat het volk van hem vindt. Blijkbaar is het cool om Giel Beelen te bashen de laatste twee jaar. Dat is lastig.''



Vrije val

Het stoppen van GIEL past in het kader van verjonging en vernieuwing bij 3FM. Het station beleeft al enige tijd een vrije val. De daling in luistercijfers - de laatste meting laat het laagste marktaandeel in dik een decennium zien - begon toen het populaire duo Coen Swijnenberg en Sander Lantinga (van De Coen & Sander Show) vorig jaar de overstap maakte naar het commerciële Radio 538. Ook de succesvolle dj Gerard Ekdom keerde de jongerenzender de rug toe. Hij zit tegenwoordig bij NPO Radio 2.