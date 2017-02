50 Cent voorkomt faillissement

Angelina Jolie: Deur sluiten voor vluchtelingen is niet onze manier

7:44 Angelina Jolie heeft het gisteren in een opiniestuk in The New York Times opgenomen voor vluchtelingen wereldwijd, meldt Page Six. In het stuk keurt de actrice het discrimineren van vluchtelingen op basis van hun geloof of het land van herkomst af.