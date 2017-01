Acteur Ian McKellen blij met kinderloos bestaan

De Britse Lord of the Rings-acteur Ian McKellen (77) vindt het niet erg dat hij geen kinderen heeft. Dat met hem zelfs een einde komt aan een hele reeks McKellens vindt de acteur ook geen probleem. ,,Ik kan er echt niet mee zitten'', zegt McKellen in het BBC-programma Who Do You Think You Are?.