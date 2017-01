Actrice Emma Stone (28) is gek op duimen

Emma, die werd geboren als Emily, bekent in het interview ook dat ze dolgraag haar eigen naam terug wil. Ze gaat sinds haar zestiende als Emma door het leven, omdat de acteursvakbond Screen Actors Guild geen dubbele namen accepteerde en er al een Emily Stone stond ingeschreven.



Ze koos voor Emma omdat het lijkt op Emily, maar het liefst had ze zichzelf Riley genoemd. ,,Zo heb ik ook een half jaar geheten'', vertelt de actrice. ,,Maar toen speelde ik een gastrol in de serie Malcolm in the Middle. Ze riepen maar 'Riley, Riley' en ik had niet door tegen wie ze het hadden. Toen wist ik: ik ben geen Riley, ik kan geen Riley zijn.''