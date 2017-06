Adele duikt op bij wake voor slachtoffers brand Londen

Hoogzwangere Beyoncé met beveiligers gespot in ziekenhuis Los Angeles

14 juni Mogelijk komt het langverwachte moment van Beyoncé en haar man Jay Z vandaag uit: de hoogzwangere superster, die ieder moment kan bevallen van een tweeling, is namelijk gespot in een ziekenhuis in Los Angeles. En aan beveiliging ontbrak het de diva niet. Dat meldt Daily Mail.