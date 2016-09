Afrojack lokt grote sterren naar Rotterdam voor MTV Awards

In een suite in hotel hoog boven de Rotterdamse Erasmusbrug hingen twee van de nieuwe MTV-ambassadeurs onderuit op een bovenmaatse sofa. Deejay Afrojack (Nick van de Wall, 28) en door MTV als 'social influencer' aangeduide vlogster Monica Geuze (21) zijn in de eerste week van november gastheer- en vrouw van de MTV Music Week.



Het is de verzamelnaam voor een serie concerten en 'events' die verspreid over Rotterdam stad worden gehouden. Eén van de bands die gaat optreden is hip­hopformatie Broederliefde. Beide ambassadeurs zijn geboren in de regio. ,,Het wordt tijd dat de wereld erachter komt hoeveel Rotterdam te bieden heeft'', zegt Van de Wall. ,,We gaan de stad volgooien met entertainment.'' Van de Wall heeft er zin in. ,,Ik ga hier de hele week slapen om alle MTV-sterren de stad te laten zien''.



Daaraan krijgt hij een lastige taak omdat het Amsterdamse Amstel hotel al is afgehuurd voor het logeren van de internationale sterren. Zij verkiezen blijkbaar toch een verblijf in de hoofdstad. Van de Wall legt zich daar echter niet bij neer. ,,Ik ken al die grote sterren natuurlijk. En ik ga mijn uiterste best doen ze deze kant op te krijgen en te zorgen dat ze hier ook blijven''.



Hij verduidelijkt: ,,Als je over de hele wereld reist en overal met open armen wordt ontvangen, wil je ook wel eens iets terugdoen''. De artiesten die op 6 november optreden in Ahoy worden later bekend gemaakt.