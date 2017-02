Angelina Jolie voor het eerst sinds scheiding weer in openbaar

De 41-jarige Jolie werd in het Aziatische land vergezeld door haar kinderen. Maddox, met zijn 15 jaar de oudste zoon, komt oorspronkelijk uit Cambodja. Tijdens een persconferentie zei de actrice volgens People dat de jongen blij was weer terug te zijn. Ook Angelina zelf vond het fijn. Ze gaf toe dat Cambodja 'als een tweede thuis' voelt.



Begrijpen

First They Killed My Father is gebaseerd op een autobiografie van mensenrechtenactiviste Loung Ung, een vriend van Angelina. Het verhaal gaat over het gewelddadige regime van de Rode Khmer in Cambodja in de jaren zeventig. "Ik las Loungs boek jaren geleden. Het opende mijn ogen voor wat er allemaal gaande is in de wereld", aldus Angelina, die in 2015 met de verfilming aan de slag ging. ,,Ik wilde begrijpen wat de ouders van Maddox hebben doorgemaakt."



Bij de eerste vertoning zaterdag was ook koning Norodim Sihanouk aanwezig. Later dit jaar moet de film een wereldwijde release op Netflix krijgen.



Scheiding

Angelina Jolie en Brad Pitt maakten eind september bekend dat ze na ruim twee jaar huwelijk uit elkaar gingen. Het acteurskoppel had al sinds 2004 een relatie. Samen hebben ze zes kinderen. De geruchten waren dat Brad zijn zoon Maddox zou hebben aangevallen tijdens een vlucht in een privévliegtuig. Later werd hij daar alsnog van vrijgesproken. De exen hebben sindsdien een geheimhoudingscontract ondertekend.