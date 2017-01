Anna Speller verklapt zwangerschap met pashokjes-selfie

Linda de Mol had hoofdluis bij Televizier-Gala

16 januari Multitalent Linda de Mol (52) vreest dat ze een heleboel BN'ers onbedoeld de kriebels heeft gegeven tijdens het Gouden Televizier-Gala in 2013. De presentatrice had destijds last van hoofdluis en kwam tot overmaat van ramp ook nog eens in contact met vele collega's toen ze de Zilveren Televizier-Ster won.