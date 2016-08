Ariana Grande heeft een nieuw liefje

Demoplaat Paul McCartney voor 21.000 euro geveild

28 augustus Een verloren gewaande opname van Paul McCartney heeft ruim 21.000 euro opgebracht op een Beatles-veiling in Liverpool. Dat heeft de organisator van de veiling, de 'Beatles Shop', bekendgemaakt. Het gaat om het in 1964 door zangeres Cilla Black uitgebrachte nummer 'It's for you'. McCartney had het indertijd samen met John Lennon geschreven en als demoversie voor Black ingezongen.