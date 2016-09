Bono windt zich op over Nederlands vluchtelingenbeleid

Dat stelt de internationale campagneorganisatie ONE in haar DataReport 2016 dat vandaag verschijnt.



De organisatie, mede-opgericht door U2-zanger Bono, stelt dat Nederland 'het budget voor ontwikkelingssamenwerking heeft leeggeschraapt' en meer geld uit dat potje in Nederland zelf heeft besteed dan in Afrika.



Ophef in de Kamer

De kosten voor de opvang van vluchtelingen in Nederland stegen vorig jaar sterk: tot zo'n 1,2 miljard euro. Het kabinet gebruikte daarvoor onder meer geld dat was bedoeld voor de bestrijding van armoede in ontwikkelingslanden. Het leidde eerder al tot ophef in de Tweede Kamer.



Volgens ONE hebben ook ander Westerse landen dezelfde methode toegepast. ,,Daardoor wordt de wereldwijde strijd tegen armoede bedreigd." Het aantal vluchtelingen dat naar Nederland kwam steeg vorig jaar sterk door een groot aantal oorlogsvluchtelingen uit Syrië.



Momenteel komen er vooral vluchtelingen en migranten uit Afrika via Italië Europa binnen. ONE publiceert de cijfers aan de vooravond van een grote VN-top over vluchtelingen. Die begint maandag in New York.