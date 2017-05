Boodschap met een luchtje: Trump kan de pot op

Op het toilet stond Take a Trump, een woordspeling op de uitdrukking taking a dump. Amerikanen zeggen dit wanneer ze het hebben over het doen van een grote boodschap. Volgens de politie ter plekke is er nog geen aangifte gedaan van de grap. Ook de Kamer van Koophandel in Hollywood, die verantwoordelijk is voor het schoonhouden van de tegels, heeft nog niet gereageerd.



De ster van Donald Trump heeft het maar zwaar te verduren. Vorige maand schreef iemand nog met een viltstift 'Fuck Trump' op de tegel. In oktober werd de tegel van Trump ook al flink toegetakeld. James Otis deed zich toen voor als bouwvakker en gebruikte een pikhouweel om de straattegel met de naam van de Amerikaanse president compleet te vernielen. Otis werd opgepakt en kreeg drie weken taakstraf en een boete van 4000 euro. De tegel ligt er al sinds 2007.