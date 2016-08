Carice van Houten bevallen van zoontje Monte

,,Er is vandaag een klein lief pakketje afgeleverd en hij verklapte ons dat zijn naam Monte Pearce is'', twitterde de zichtbaar trotse vader Guy Pearce (48) zojuist. ,,We denken erover om hem te houden. Iemand trek in een placentasmoothy?''



Het is het eerste kindje voor Carice van Houten. Guy Pearce en Carice hebben sinds vorig jaar zomer een relatie. Ze leerden elkaar kennen op de set van de film Brimstone waarin ze allebei speelden.



Routinecontrole

Carice kondigde in maart aan dat ze in verwachting is. De 39-jarige actrice liet destijds echter in het midden wanneer de baby ter wereld zou komen. Twee weken geleden leek het er even op dat de bevalling aanstaande was toen diverse media aankondigden dat Carice bij een Amsterdams ziekenhuis was gesignaleerd. Het ging echter om een routinecontrole.



In het verleden heeft Carice van Houten vaak te kennen gegeven dat zij ooit wel eens zwanger wilde worden. Maar omdat zij niet meteen de ideale partner vond grapte zij in interviews dat zij 'desnoods haar eitjes maar zou laten invriezen' totdat zij de ware had ontmoet.



Halina Reijn

Halina Reijn had het afgelopen zondag nog over de zwangerschap van haar hartsvriendin Carice in Linda's Zomerweek. ,,Het is heel stom en egoïstisch misschien, maar ik heb wel gedacht: oh nee, ben ik nu dan de allerlaatste van mijn generatie die dat dan niet heeft? Die gevoelens had ik," legt de 40-jarige Halina uit.



Toch is ze vooral blij voor Carice. ,,Dat is mijn soulmate, mijn mannetje. Ik was heel snel bezig met de dagelijkse beslommeringen. Het kind groeit op in een grotere groep dan alleen het gezinnetje en ik hoop dat ik ook in het leven van dit kind een rol mag spelen."