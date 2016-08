Claudia Schoemacher: Failliete Robert werkt zich kapot

Volgens Claudia, die in Spanje overspoeld wordt met steunbetuigingen, heeft het faillissement nog steeds te maken met 'de teloorgang van Medisch Centrum Scheveningen in 2007'. ,,Waar Robert, omdat hij mededirecteur was, als enige de schuld van in zijn schoenen geschoven heeft gekregen. (Op aanraden van een adviseur want dan kon de kliniek zogenaamd een doorstart maken)'', schrijft ze verder.



Volgens haar betaalde Robert 'netjes' alles af. ,,Hij moest lenen van zijn vrienden en eigen bv, om de naheffing + boete van de belastingdienst te betalen. En dat zien ze nu negen jaar later als verkapte inkomsten. Met revisierente erbovenop, is het een bedrag geworden waarvoor je in Wassenaar in de Eikenhorst kunt wonen.''



De cosmetisch arts is 'geheel tegen zijn zin in' failliet verklaard. ,,Het heeft niets met zijn huidige werkzaamheden te maken. Hij werkt gewoon door en als het moet zich kapot.'' Claudia rekent in haar bericht ook meteen af met een aantal roddels. ,,Verder zijn we niet uit elkaar en wonen in Spanje ver van de roddels. En betalen uiteraard netjes de Spaanse en Nederlandse fiscus want EU.''