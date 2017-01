Daphne van Gerwen in lijstje sexy dartersvrouwen

,,De nummer 1 is niet alleen een winnaar in de arena, hij heeft ook de spijker op de kop geslagen als het gaat om zijn echtgenote'', tikt de redactie van de Britse krant op als het gaat over de in Boxtel geboren 'Mighty Mike'.

Naast de informatie dat het stel drie jaar geleden trouwde en dat Daphne haar talentvolle man over de hele wereld volgt, wordt het slippertje van de darter - in 2015 had hij een geheim afspraakje met een Britse fan in een hotel in Bradford - aangehaald. Maar Daphne is zijn jeugdliefde, klinkt het ook.