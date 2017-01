'Dave Roelvink superverliefd op 24-jarige Julia'

Yolanthe 'voor zover ze weet helaas' niet zwanger

25 januari Een tweede kindje van Wesley Sneijder en Yolanthe Sneijder-Cabau is nog niet op komst. De presentatrice en actrice deed veel stof opwaaien met verschillende foto's op Instagram, maar ze is niet in verwachting. Dat vertelde ze woensdagmiddag in de Coen en Sander Show.