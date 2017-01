Dean Saunders in tranen na aanhoren van vrijspraak

Allerbeste vriend Adèle: Ze was een vrouw met een geheim

23 januari Acteur Eric Beekes (67) is in shock. Hij was ruim 16 jaar de allerbeste vriend van de zaterdag overleden Adèle Bloemendaal: zijn muze. Beekes belde haar gemiddeld twee keer per dag en ging wekelijks een aantal keren bij haar op bezoek in Amsterdam. ,,Ik heb haar goed leren kennen, maar ze bleef een vrouw met een geheim. Ze bleef altijd iets mysterieus houden, zoals dat past bij een diva van haar statuur.''