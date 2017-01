Diva Patricia Paay zegt 'ja' in patio evenementencentrum

Patricia en haar Robbert werden weken geleden al gespot bij Claus Event Centre, waar de tortelduifjes en hun 70 gasten vandaag feestvierden in verschillende ruimtes. Het stel arriveerde aan het eind van de middag in een Bentley en gaf elkaar onder toeziend oog van zus en trouwambtenaar Yvonne en dochter Christina als bruidsmeisje, het jawoord in de patio.

Overigens lijkt het er sterk op dat 'Patries', die vandaag haar derde huwelijk inluidde, op het laatste moment van trouwjurk ruilde. In november was te zien hoe de blondine in het TLC-programma Say Yes to the Dress voor een off-white barokcreatie met brons en koper koos, maar liet ze zich vandaag kieken in een spierwitte off shoulder-jurk van kant, met hier en daar een glitter.