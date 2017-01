Dochter Michael Jackson: mijn vader werd vermoord

,,Mijn vader liet doorschemeren dat bepaalde mensen het op hem gemunt hadden", aldus Paris. ,,Hij zei letterlijk dat ze hem zouden vermoorden. Het klinkt misschien als onzin of een samenzweringstheorie, maar voor mij is het duidelijk: alle tekenen wijzen in die richting. Alle echte fans en familieleden denken er zo over."



Paris was 11 jaar toen Michael in 2009 stierf aan een hartstilstand, als gevolg van een overdosis medicijnen. Zijn dokter Conrad Murray werd aangemerkt als verdachte en werd uiteindelijk veroordeeld tot de maximumstraf van vier jaar.



Paris wijst inderdaad met een beschuldigende vinger naar hem, maar gelooft dat er nog meer aan de hand is. ,,Op dat moment voelde Michael zich uitgeput omdat hij zijn comebacktournee aan het voorbereiden was. Ik wil gerechtigheid, maar het is een schaakspel. Ik probeer mijn pionnen op de juiste manier te zetten. Meer kan ik er op dit moment niet over zeggen."

Depressies en drugsgebruik

Ook haar depressies en drugsgebruik kwamen in het interview ter sprake. ,,Die zijn het gevolg van het feit dat ik ben aangerand door een veel oudere en volslagen onbekende man toen ik veertien jaar was", klinkt het. ,,Ik wil er niet te diep op ingaan, maar het was geen goede ervaring. Ik had het er zo lastig mee dat ik het aan niemand vertelde." Paris reageerde door zichzelf te verminken, iets wat ze jarenlang voor haar familie verborgen wist te houden.



Pas toen ze in 2013 na een zelfmoordpoging opgenomen werd in het ziekenhuis lag haar geschiedenis open en bloot op straat. ,,Ik haatte mezelf en had helemaal geen zelfvertrouwen. Ik dacht dat ik niets goeds meer kon doen en vond mezelf niet de moeite waard om te blijven leven." Paris kreeg dezelfde pillen voorgeschreven die haar vader ooit slikte, maar die heeft ze intussen niet meer nodig.



,,Ik heb dingen gedaan die kinderen van 13, 14 jaar nooit zouden moeten doen. Ik probeerde te snel volwassen te worden, maar eigenlijk zit ik zo helemaal niet in elkaar."

Paris tijdens een fotoshoot aan de Eiffeltoren in Parijs.

Eigenlijk was ik gek

De beslissing om in Utah naar een school te gaan die psychotherapie hoog in het vaandel draagt, heeft haar er naar eigen zeggen bovenop geholpen. ,,Ik zat diep in de put toen, eigenlijk was ik gek. Ik moest afrekenen met mijn depressie en daar kwamen al mijn angsten nog eens bovenop."



De enige zonde die Paris tegenwoordig nog begaat? Die onweerstaanbare drang naar mentholsigaretten. De tiener wil vooral haar eigen centen verdienen, ook al heeft ze als erfgename recht op een stuk van het fortuin van haar vader. Ze werkt nu als model en heeft ook ambities als actrice.

Niet de biologische vader

Sinds zijn dood deden er geruchten de ronde dat Michael niet de biologische vader van zijn drie kinderen zou zijn, maar daar wil Paris niets over horen. ,,Hij zal altijd mijn papa zijn, punt. Mensen die hem heel nauw aan het hart lagen, zeggen dat ze hem in mij herkennen. Bij mijn weten heeft hij nooit tegen mij gelogen."



Haar moeder is lange tijd een blinde vlek gebleven. ,,In het begin bestond ze gewoon niet. Toen ik vroeg wie mijn moeder was, antwoordde hij Debbie. Zo wist ik tenminste haar naam."

Paris met haar vriendje Michael Snoddy.

Na zijn dood ging Paris op zoek naar haar. Ze ontdekte dat Debbie Rowe een verpleegster was die Michael had leren kennen via zijn huidspecialist. Toen Paris dertien jaar oud was, kwam er voor het eerst contact. Ook toen ze behandeld werd in Utah steunde Debbie haar. ,,Maar ik was niet op zoek naar een moederfiguur. Mijn oma en de kinderoppassen vervulden die rol al."



En dan zijn er natuurlijk nog de beschuldigingen dat Michael zijn handen niet zou kunnen thuishouden in het bijzijn van jonge kinderen. Opnieuw onzin, oordeelt Paris. Twijfelen doet ze geen moment. ,,Er waren nachten dat hij huilde omdat de wereld hem haatte voor iets dat hij niet gedaan had. Ik begon op mijn beurt de wereld te haten voor hetgeen ze hem allemaal aandeden. Hoe kunnen mensen zo gemeen zijn, vroeg ik me telkens af."

Neverland

Paris en haar twee broers Prince en Blanket groeiden op in Neverland, een enorm domein met ook een pretpark, een dierentuin en een bioscoop. ,,Toch hadden we een vrij normale jeugd en moesten we ons aan regels houden. Elke dag naar school bijvoorbeeld. En als we niet luisteren waren er consequenties."



De tiener heeft inmiddels meer dan vijftig tatoeages, negen ervan verwijzen expliciet naar haar vader. ,,Hij heeft me niets dan vreugde gebracht, dan mag ik daar toch constant aan herinnerd worden?"