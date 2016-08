Drétje brengt ode aan André Hazes in nieuwe clip

In het liedje zingt de 22-jarige Hazes Jr. rechtstreeks richting zijn vader die in 2004 overleed. ,,He ouwe, dat had je niet verwacht", zijn de eerste woorden van het lied. Hij legt vervolgens uit op hetzelfde punt te staan in zijn carrière als de populaire levensliedzanger ook stond. In het refrein zingt hij: ,,Dwars door alle twijfel en ondanks alle pijn. Ben ik net als jij geworden, wie ik wist dat ik kan zijn. Jouw strijd is nu de mijne, jouw schouders zijn de grond. Ik sta nu waar jij stond, de cirkel is rond."



Hazes Jr. werkt hard aan zijn zangcarrière. Op 7 januari heeft hij zijn eerste grote liveshow in de Heineken Music Hall. In de planning stond dit pas in 2018 gepland, maar door het succes van zijn album Leef is dit een jaar vervroegd. De zanger onthulde vanochtend al dat hij René Froger gaat vragen als gastartiest.



Rad van Fortuin

Drétje heeft sowieso een drukke periode. Hij is nu ook op de televisie te zien bij SBS6 met Het Rad van Fortuin. Na een goede start (810.000) zakten de kijkcijfers de tweede aflevering in, maar inmiddels zijn ze stabiel. Er kijken er elke dag ruim 400.000 liefhebbers naar de spelshow. Dat is voor SBS6-begrippen een redelijke score.