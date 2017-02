Ed Sheeran niet welkom op eigen feestje

Vermoorde Lam­ba­da-zan­ge­res nog altijd niet begraven door geldgebrek

10 februari De familie van de in januari vermoorde Braziliaanse zangeres Loalwa Braz, wereldberoemd geworden met het nummer Lambada, heeft haar nog altijd niet kunnen begraven. Het lichaam van de 63-jarige zangeres, dat drie weken geleden verkoold werd gevonden in haar auto in Saquarema even buiten Rio de Janeiro, is nog steeds niet vrijgegeven door de politie.