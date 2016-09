Emeli Sandé is terug: 'Fris, maar toch vertrouwd'

Emeli, geboren als Adele Emily Sandé, brak in 2012 door met de wereldhit Next To Me van haar debuutalbum Our Version of Events. Haar succes leek niet te stoppen; ze gaf een concert in de vermaarde Londense Royal Albert Hall en trad op bij zowel de opening als het slot van de Olympische Spelen in 2012.



De recensies waren lovend, maar er was ook kritiek. Je kon niet meer aan Emeli ontsnappen, vonden sommigen. Het zou een overkill zijn. Emeli vond het pijnlijk. ,,Die mensen zijn er niet bij als je je uit de naad werkt om een platencontract te krijgen'', zei ze. ,,Als je probeert iemand te laten luisteren. Ze weten niet hoe dat voelt.''



Hoewel Emeli alle aandacht positief vond, verdween ze na de hit Clown in 2013 bewust uit de spotlights. ,,Ik moest het échte leven ervaren'', zei ze later. ,,Ik moest leren om te leven, om te ademen, om mezelf lief te hebben en om trots te zijn op de vrouw die ik ben geworden.''