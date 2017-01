'Ex klaagt Afrojack aan en eist 25 miljoen dollar van hem'

Ook zou Afrojack het slecht kunnen hebben als zijn vriendin de telefoon niet opnam. ,,Een keer dreigde hij zelfs met zelfmoord," zegt Meditz in de stukken. Daarnaast zou hij haar hebben verplicht om dingen aan haar uiterlijk te veranderen. Om aan zijn schoonheidsideaal te voldoen moest ze botox en fillers nemen en haar haar veranderen.



Door haar relatie met de Spijkenissenaar raakte Meditz volgens eigen zeggen in een sociaal isolement. Haar band met haar familie verslechterden en haar vrienden zag ze nog amper. Toen ze in maart 2016 voor drie dagen naar Florida ging om haar ouders te bezoeken, zou hij zich 'gemeen en kinderachtig hebben gedragen'. ,,Hij liet mij me schuldig voelen, omdat ik hem verlaten had."



Afgelopen mei kwam er een einde aan de relatie tussen de twee. Na afloop van een concert in Las Vegas zou Afrojack boos zijn geworden. Meditz bezocht toen tijdens het optreden haar vriendinnen in de zaal, terwijl de dj vond dat ze backstage moest blijven. Vervolgens heeft hij haar door de beveiliging zijn hotel uit laten zetten.



Dj Afrojack en zijn management waren nog niet in de gelegenheid om te reageren op de beschuldigingen.