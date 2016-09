Fans Frans Bauer 'verbauereerd' door nieuwe single

Video Nerveuze Josje presenteert modeboek in stijl

20:03 Het is een spannende avond voor ex-K3'tje Josje Huisman. De 30-jarige domineesdochter is een nieuwe weg ingeslagen en presenteert in de A-Tower in Antwerpen vanavond haar eerste boek. Het gaat om een stijlgids met de titel Dresscode Josje. Geheel in stijl arriveerde La Huisman vanavond, enigszins nerveus, op locatie.