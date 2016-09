Franse actrice ontkent rol in breuk Brangelina

In het roddelcircuit deden al snel verhalen de ronde dat zij niet alleen een affaire zou hebben gehad met Brad, haar tegenspeler in de film Allied, maar dat zij zelfs een kind van hem verwacht. ,,Ten eerste, flink wat jaren geleden heb ik de man van mijn leven ontmoet", schrijft de actrice over Guillaume Canet. ,,De vader van mijn zoon en van de baby die we verwachten. Hij is mijn liefde, mijn beste vriend, de enige die ik nodig heb."



Marion ontkent in het bericht dat haar leven in duigen ligt door de affaire en/of de scheiding van het showbizpaar. ,,Het gaat heel goed met mij dank u. En aan alle media en haters die een oordeel vellen: ik wens jullie een spoedig herstel."



De actrice, die aangeeft dat dit de enige keer is dat zij zal reageren op de speculaties, laat verder weten dat zij Brad en Angelina, 'die ik beiden zeer respecteer', vrede wenst in deze tumultueuze tijd.