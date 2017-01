Geri Halliwell bevallen van zoon

Jim Bakkum zingt eindelijk favoriete nummer uit Hairspray

10:38 Acteur Jim Bakkum mag eindelijk zijn favoriete lied uit de musical Hairspray zingen. In het theaterconcert Musicals in Concert, dat volgende week in première gaat, is op zijn verzoek het lied Ladies Choice opgenomen. Toen Bakkum in 2009 de hoofdrol speelde in de Nederlandse versie van Hairspray zat het nummer niet in de productie.