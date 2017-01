Giel Beelen stemt op Sylvana Simons

Beelen raakte eind oktober in opspraak toen hij in zijn radio-uitzending op apengeluiden reageerde met de opmerking ‘Rustig, Sylvana’. Hij bood daarvoor omstandig zijn excuses aan. ,,Het was ontzettend stom. Iedereen die mij kent weet dat ik ongeveer het tegenovergestelde van een racist ben,’’ zegt hij nu. ,,Maar uiteindelijk had die commotie wel iets moois. Mijn mening zonder nuance eruit gooien, was altijd mijn kracht. Dat daar tot het einde gedoe over is, vind ik een soort compliment.’’