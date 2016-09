Gordon schrijft emotionele brief aan overleden 'goedzak' Theo

Opnieuw kanker gevonden bij Joop Braakhekke (75)

11:37 Televisiekok Joop Braakhekke (75) is opnieuw getroffen door kanker. Hij voelde zich al langere tijd niet lekker. Zijn maag. ,,Dus heb ik half juli heb ik bloed laten prikken'', zegt hij tegen deze site. ,,Was er niets aan de hand. Ik hoefde me geen zorgen te maken, zeiden de doktoren.'' Anderhalve maand later blijkt het toch goed mis: de kanker is terug in de alvleesklier. ,,Met uitzaaiingen in mijn lever en longen, het is een enorme klap.''