Halina was bang zwangere Carice kwijt te raken

,,Het is heel stom en egoïstisch misschien, maar ik heb wel gedacht: oh nee, ben ik nu dan de allerlaatste van mijn generatie die dat dan niet heeft? Die gevoelens had ik," legt de 40-jarige Halina uit. Toch is ze vooral blij voor Carice. ,,Dat is mijn soul mate, mijn mannetje. Ik was heel snel bezig met de dagelijkse beslommeringen. Het kind groeit op in een grotere groep dan alleen het gezinnetje en ik hoop dat ik ook in het leven van dit kind een rol mag spelen."



Gangsta Rap

Halina ha nog een opvallende bekentenis. Ze luistert naar gansta rap. Ze kan niet goed naar andere muziek luisteren, omdat 'dat teveel binnenkomt'. Voor haar optredens luistert Halina ook naar gangsta rap. ,,Ik ben nog steeds zenuwachting voor optredens en dit soort muziek geeft je dan het gevoel dat het je niet uit maakt. Ik ga het gewoon doen."



Halina vertelde dat ze opgegroeid is in een arm gezin. Haar ouders waren kunstenaars en gelovig. Ze had vroeger dan ook geen tv. Toen ze op een dag door een oppasmeisje meegenomen werd naar de film Annie, raakte ze verkocht. ,,Vanaf toen wilde ik actrice worden."



Ook bekende ze dat ze het moeilijk vindt om een complexe tekst uit haar hoofd te leren, dan bloot te gaan op het podium. ,,Naar mate ik ouder word, vind ik het wel moeilijker worden. Maar je moet je overgeven aan een kunstwerk."



Halina was vanavond samen met Humbero Tan te gast bij Linda's Zomerweek.