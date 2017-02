Hans Kazán: Ik besefte dat ik ging verdrinken

Hans stond destijds de wilde zee te aanschouwen op een plateau toen een grote golf hem het water insleurde. Voordat hij het wist lag hij 'in die woest warrelende watermassa' en probeerde hij zo goed als het kon zijn hoofd boven water te houden en naar de kant te zwemmen.



,,Nu kan ik wel zwemmen, maar mijn uithoudingsvermogen is minimaal", schrijft Hans. ,,Na twintig minuten was ik nog geen paar meter opgeschoten. Ik verslikte me steeds vaker in het zoute water, werd steeds paniekeriger en voelde mijn kracht afnemen."