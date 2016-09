Herman Koch is favoriet van horroricoon Stephen King

Heeft Kim Kardashian het ondergoed afgezworen?

19 september De zo natuurlijk mogelijke look lijkt in Hollywood steeds meer voet aan de grond te krijgen. Nadat zangeres Alicia Keys onlangs definitief alle make-up afzwoer, heeft realityster Kim Kardashian (35) nu opeens het ondergoed in de ban gedaan. In amper een maand tijd werd de echtgenote van Kanye West meerdere malen zonder bh onder een doorschijnend topje op de foto gezet.