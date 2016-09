Jan de Hoop van de buis om 'herplaatsing van wat haar'

De Hoop twittert het nieuws zelf. ,,Morgen naar Maastricht voor de herplaatsing van wat haar'', klinkt het bij een emoticon van een lachend gezichtje.



Op de twitteraccount van De Hoop is meer te lezen over zijn weg naar een vollere haardos. Zo lijkt hij volgens zijn kapper René, zelf met kale coupe, met een lading shampoo in zijn haar op Star Trek-karakter Spock. ,,Nou ja, lieve help", concludeert de goedlachse nieuwslezer.



Bob

Samen met zijn man Coen Lievaart geniet De Hoop ook van het Limburgse landschap. Samen met hond Bob is het stel de natuur in getrokken.



De Hoop is een fervent gebruiker van sociale media. Zo beschikt zijn dagelijks vlog over ruim 6.000 volgers. De haartransplantatie wordt ook onderwerp van zo'n vlog, belooft De Hoop.