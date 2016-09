'Johnny de Mol datet blonde KUS-zangeres'

Uit een eerdere relatie met Co Rowold heeft Anouk een dochtertje, Kiki. Tussen 2008 en 2010 had ze verkering met comedian Javier Guzman, voor wie ze in 2009 zijn Sinterklaasconference produceerde.



De knappe blondine, die zang en viool studeerde op het conservatorium, werd in 2004 bekend als een van de zangeressen van KUS. Daarin zat ook oud-Idols-kandidate Meike Hurts. Na hun KUS-tijd begonnen de twee het zangduo Mash, maar ze hadden weinig succes. In de jaren daarna was Van Schie als voice-over en presentatrice te zien en te horen op onder meer RTL4 en SBS6. Sinds juni is ze het gezicht van Hier Aan De Kust op SBS.



De Mol had al eerder relaties met bekende vrouwen, onder wie Bridget Maasland, Josje Huisman en Chantal Janzen. Afgelopen maart liep na twee jaar zijn relatie met Shima Kaes, die hij zijn 'zielenmaatje' noemde, op de klippen. De twee hadden trouwplannen, maar de Superkids-presentator was volgens zijn ex niet klaar voor het huwelijk.