'Johnny Depp gaf te veel geld uit'

De filmster eiste eerder deze maand meer dan 25 miljoen dollar schadevergoeding van de mensen die zijn zaken zeventien jaar lang behartigden in The Management Group (TMG). Hij klaagde zijn voormalige managers aan wegens het verkwisten van miljoenen tijdens de vruchtbaarste jaren van zijn acteurscarrière.

Deadline had inzage in de vandaag gedeponeerde rechtbankstukken waarmee de managers terugslaan. ,,TMG heeft alles gedaan in de afgelopen zeventien jaar om Depp tegen zichzelf te beschermen en om hem financieel solvabel te houden. Maar uiteindelijk had TMG niet de macht om de uitgaven van Depp of tal van zijn slechte gewoonten te controleren of hem te dwingen om wijzere financiële beslissingen te nemen."