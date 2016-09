Justin Timberlake zegt duet met ex wel te zien zitten

Justin reageerde op het niews dat Britney hem een goede zanger vindt en graag met hem een duet zou willen opnemen. ,,Zei ze dat? Tuurlijk! Absoluut, absoluut", zegt Justin.



,,Hij is bijzonder goed", zei de 34-jarige Britney eind augustus over de 35-jarige Justin. Ook vertelde ze dat ze best een duet met de Can't Stop The Feeling-zanger wilde opnemen.



Britney had van 1999 tot 2002 een relatie met Justin, die toen nog in de boyband *NSYNC zat. De popprinses beweerde destijds dat ze geen seks voor het huwelijk wilde, maar biechtte later op dat ze wel degelijk tussen de lakens dook met Justin. Na het stuklopen van de relatie schreef Justin zijn hit Cry Me A River. In het nummer suggereert Justin dat Britney hem bedroog.