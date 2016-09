Karen trouwt op Ibiza zonder Josje

Antony deed Karen in 2008 al een aanzoek. Ze zei 'ja', maar vanwege haar carrière liet het huwelijk lang op zich wachten. In 2010 kregen de twee wel zoontje Sky. Toen Karen afgelopen mei met 'K3-pensioen' ging, was het zover.



Het feest wordt in kleine kring gevierd, blijkt uit de gastenlijst. Axana Ceulemans, de K3-choreografe, is er niet bij. Ook ex-K3'tje Josje Huisman is niet uitgenodigd.



Botert het niet meer tussen de oud-collega's? Volgens Axana is er niets aan de hand. In het Vlaamse blad TV Familie zegt ze: ,,Dat Josje niet is uitgenodigd, is geen reden om te denken dat er ruzie is. We moeten ons geen zorgen maken.''



Karen zelf liet vorige week verstek gaan toen Josje haar stijlgids Dresscode Josje presenteerde. Wie tot verrassing van velen wel opdook, was Kristel Verbeke (40), de derde voormalige 'K', die het nu het nieuwe K3 begeleidt.