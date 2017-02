Katy Perry onder vuur na 'grapje' over kaalgeschoren Britney Spears

De blondine hint met haar opmerking op de inzinking die Spears had in 2007. De Oops I Did It Again-zangeres liet haar hoofd destijds kaal scheren omdat ze niet lekker in haar vel zat.



Veel fans konden het grapje van Perry niet waarderen en hebben een hashtag in het leven geroepen: #KatyPerryIsOverParty. Op Twitter stromen de reacties binnen. 'Katy, jij zal nooit als Britney worden!' en 'Ik heb Katy nooit leuk gevonden, maar grapjes maken over iemands gezondheid is niet oké!', klinkt het.