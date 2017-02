Kim en Kanye lanceren collectie kindermode

Het modemerk is een samenwerking van bijna het hele gezin: terwijl haar ouders de zakelijke kant van de onderneming overzien, koos dochter North (3) de kleuren en stof uit van in ieder geval de eerste stukken uit de lijn. De peuter mocht een jurkje en jas tonen in het snapchatfilmpje van Kim.

Kanye en Kim, die ook een zoon van 1 hebben, zijn beiden geen onbekenden in de modewereld. Kim startte haar carrière als eigenaar van kledingzaak Dash, die ze samen met zussen Kourtney en Khloé runde.



Rapper Kanye bracht al in 2005 zijn eigen modecollectie uit, onder de naam Pastelle Clothing. Sinds 2013 werkt hij samen met Adidas aan de schoenen- en kledinglijn Yeezy. Vanochtend werd bekend dat dat merk deelneemt aan de New York Fashion Week later deze maand. Of daar ook iets van de kinderkledinglijn van het stel te zien zal zijn, is niet bekend.