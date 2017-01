Kim K. laat zich in Dubai aan psoriasis behandelen

De trip naar Dubai was overigens Kims eerste reis sinds ze in oktober slachtoffer werd van een gewelddadige beroving in Parijs. Bronnen rond de wereldberoemde Amerikaanse vertellen People dat ze erg zenuwachtig was maar dat ze het achteraf de juiste beslissing vond. Sinds enkele weken is Kim weer langzaam aan het werk. Ze heeft haar social media-accounts weer opgepakt en wordt ook weer in het openbaar gezien. Vandaag liet ze zich in een spierwitte bontjas kieken in New York.