Kunstenaar onthult levensgroot standbeeld van Kanye West als Jezus

Volgens Daily News is de maker van het beeld een anonieme kunstenaar die onder de naam Plastic Jesus werkt. Het gouden beeld van Kanye draagt kettingen, Yeezy sneakers en een doornenkroon. Onderaan het standbeeld valt te lezen 'Vals Idool'.



De kunstenaar laat in een verklaring weten dat hij geïnspireerd is door de verwachtingen die we hebben van onze idolen en dat daarbij vaak wordt vergeten dat idolen ook gewoon mensen blijven, met al hun gebreken.



,,En als die idolen falen in het waarmaken van onze verwachtingen, dan worden ze gekruisigd", aldus Plastic Jesus. Als voorbeeld noemt hij de aandacht voor de ziekenhuisopname van West in november vanwege uitputting en paranoia. ,,We moeten ons realiseren dat onze idolen ook maar mensen zijn die fouten maken", vervolgt de artiest.