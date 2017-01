Lambada-zangeres (63) verkoold gevonden in auto

De brandweer rukte uit nadat brand was uitgebroken in het huis van de zangeres. Kort daarna kwam ook een melding binnen over een brandende auto, vlakbij het huis. Daarin werd het lichaam van de zangeres gevonden.



In het huis van de vrouw bevonden zich twee mannen. Het is niet duidelijk wat zij daar deden.



Het nieuws komt in Brazilië hard aan, vertelt AD-correspondent Joost de Jong. ,,Iedereen kende haar. Ze was nu niet meer zo populair, maar in de jaren tachtig was ze een grote ster. Alle kranten brengen haar dood groot op hun sites.'' De afgelopen jaren leefde de zangeres een teruggetrokken bestaan in Saquarema, een afgelegen gemeente in Rio de Janeiro.